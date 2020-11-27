Украинки оказались на грани выживания в Италии из-за COVID 

Гражданки Украины, уезжающие на заработки в Италию, жалуются, что, если они заболевают коронавирусом, то оказываются без медицинской помощи. А иногда работодатели даже выгоняют их на улицу, пишет «Обозреватель».

По данным издания, многие украинки работают в Италии нелегально, ухаживая за пожилыми людьми. При этом их работодатели очень боятся проблем с налоговой и предпочитают выгнать больную сиделку на улицу, а не оказывать ей помощь.

Так, издание приводит в пример историю 50-летней украинки Елены, которая приехала в Италию по временному разрешению, и устроилась работать нелегально. Она жила в семье неподалеку от города Бреши и присматривала за престарелой мамой хозяина. Жилье и питание ей предоставляли, а также платили 1100 евро наличными.

Итальянец очень боялся, если кто-нибудь узнает, что у него незаконно работает украинка, и даже отказывался вызывать врача заболевшей матери. В итоге, когда у Елены поднялась температура, ей сказали собирать вещи и покинуть дом. Так она оказалась на улице, где и потеряла создание.

Молодая итальянка увидела это и вызвала скорую помощь. Более двух недель Елена провела в реанимации, а потом еще лечилась в госпитале.

В статье отмечается, что это далеко не единственный случай. И некоторые нелегальные работницы с Украины умирают в Италии от несвоевременно оказанной помощи.

«К сожалению, 80% украинцев в Италии работают нелегально. Они едут сюда на свой страх и риск. У них нет страховки, даже туристическую не покупают. Да, медики в этой стране не должны обращаться в полицию, если к ним на прием пришел нелегал. Но и особо лечить тебя они не будут. (…) Спасти может только легальная работа», — подчеркнул менеджер компании по трудоустройству за рубежом Роман Сочко.

Как писал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года, а в начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире превысили 61 млн человек. Италия столкнула с масштабной вспышкой заболеваемости.