Лукашенко захотел новую Конституцию

Как пояснил президент, в Белоруссии "очень серьезная" конституция. "Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - сказал Лукашенко.