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"Это наш шанс": Украина нашла способ вернуть Крым

Артём Кульша
55 минут назад
Избрание Джо Байдена президентом США — шанс Украины деоккупировать Крым. Об этом, как сообщает «ПолитНавигатор», заявил украинский дипломат Константин Елисеев.
"Это наш шанс": Украина нашла способ вернуть Крым
Фото: ReutersReuters
Елисеев, как сообщал «Рамблер», занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины в 2007-2010 годах, представителя Украины при Европейском союзе в 2010-2015 годах, заместителя главы администрации президента Украины в 2015-2019 годах.
«(Избрание Байдена. — Прим. ред.) — это шанс, который мы (украинцы. — Прим. ред.) должны обязательно использовать», — заявил он на днях.
По его словам, избрание Байдена президентом — шанс Украины значительно облегчить работу на внутреннем фронте, в частности, по вопросам борьбы с коррупцией и углубления демократических реформ, и шанс деоккупировать Крым и дать достойный отпор российской агрессии в Донбассе. Елисеев выразил надежду на то, что при Байдене США продолжат усиливать санкции в отношении России.
В середине ноября, как сообщал «Рамблер», эксперты Львовского форума по безопасности смоделировали возможные сценарии развития конфликта в Донбассе и пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.
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