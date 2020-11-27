"Это наш шанс": Украина нашла способ вернуть Крым

Избрание Джо Байдена президентом США — шанс Украины деоккупировать Крым. Об этом, как сообщает «ПолитНавигатор», заявил украинский дипломат Константин Елисеев.

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Елисеев, как сообщал «Рамблер», занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины в 2007-2010 годах, представителя Украины при Европейском союзе в 2010-2015 годах, заместителя главы администрации президента Украины в 2015-2019 годах.

«(Избрание Байдена. — Прим. ред.) — это шанс, который мы (украинцы. — Прим. ред.) должны обязательно использовать», — заявил он на днях.

По его словам, избрание Байдена президентом — шанс Украины значительно облегчить работу на внутреннем фронте, в частности, по вопросам борьбы с коррупцией и углубления демократических реформ, и шанс деоккупировать Крым и дать достойный отпор российской агрессии в Донбассе. Елисеев выразил надежду на то, что при Байдене США продолжат усиливать санкции в отношении России.