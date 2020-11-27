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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 4,6 в Турции . Об этом говорится на сайте USGS.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, которые приводит ТАСС, эпицентр подземных толков находился в 30 км к юго-востоку от города Малатья с населением около 441 тысяч человек.

Очаг землетрясения был на глубине 5 км. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

«Рамблер» писал, что 30 октября в Турции произошло мощное землетрясение. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены дома.