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Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию
Фото: Reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Видеозапись ее интервью порталу Belsat доступно на YouTube.
Недавно победивший на президентских выборах политик прислал Тихановской приглашение на церемонию инаугурации.

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», — рассказала Тихановская.

Со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было.
26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова вместе с Россией противостоять гегемонии США, поскольку белорусы единоличное господство «никогда не приветствовали и приветствовать не будут».
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , США
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