Тихановская приглашена на «инаугурацию» Байдена 

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что американский демократ Джо Байден пригласил ее на свою «инаугурацию», сообщает РЕН ТВ. Его победа в выборах главы США до сих пор не подтверждена.

Как сообщал «Рамблер», 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдали победу Джо Байдену. Демократ также во всеуслышание заявил, что стал новым американским президентом. При этом действующий глава Соединенных штатов Дональд Трамп оспаривает в суде результаты голосования в ряде штатов. 14 декабря победитель будет назван официально после заседания коллегии выборщиков.

Тем не менее Джо Байден уже вовсю планирует свою инаугурацию. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что демократ пригласил ее на торжественное мероприятие в Вашингтон.

Новость прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что приглашение Тихановской на инаугурацию Байдена ярко демонстрирует направление, которого будущий президент будет придерживаться во вешней политике.

«Сделана ставка на смену режима (в Белоруссии)», — отметил член Совфеда.

По его словам, из Тихановской пытаются сделать «Гуайдо (Хуан Гуайдо — венесуэльский политик, с 2019 года исполняющий обязанности президента страны — прим. ред.) в изгнании».