Украинский министр спровоцировал скандал

«Антоша Геращенко (заместитель министра внутренних дел Украины. — Прим. ред.) и Арсен Борисович (Аваков, министр внутренних дел Украины. — Прим. ред.) героически пытаются спасти Криклия. Но как можно его спасти, когда он каждый день чудит?!» — сообщил «Шептун» на днях.