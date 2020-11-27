Украинский министр спровоцировал скандал

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий спровоцировал международный скандал. Об этом сообщает телеграм-канал «Шептун».
В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», Криклий был уличен в использовании поддельных результатов теста об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 перед встречей с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль извинился за это перед иностранным коллегой. После этого казахстанская сторона сообщила, что результаты теста Криклия были не поддельными, а просроченными.
«Антоша Геращенко (заместитель министра внутренних дел Украины. — Прим. ред.) и Арсен Борисович (Аваков, министр внутренних дел Украины. — Прим. ред.) героически пытаются спасти Криклия. Но как можно его спасти, когда он каждый день чудит?!» — сообщил «Шептун» на днях.
20 ноября министр сообщил в своем фейсбуке, что «таки дожали поляков» на выдачу пяти тысяч дополнительных разрешений для украинских автомобильных перевозчиков на 2020 год. После слов Криклия польская сторона на неопределенный срок приостановила процесс выдачи разрешений. В Ассоциации международных автоперевозчиков это подтвердили.
«Какой еще фортель выкинет Криклий, когда и где, этого, наверное, не знают даже Аваков и Геращенко, не говоря уже о самом Криклие», — сообщает «Шептун».