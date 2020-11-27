Додон призвал молдован выйти на улицу против Санду 

Действующий президент Молдавии Игорь Додон на странице в Facebook заявил , что готов вывести на улицы своих сторонников против новоизбранного главы государства Майи Санду. Политик остался не доволен ее антироссийскими заявлениями и намерен таким образом бороться за мир в стране.

Додон подчеркнул, что Санду неоднократно позволяла себе «непонятные высказывания» в адрес Москвы и Приднестровья. Он заявил, что не допустит повторения событий 90-х годов, когда в стране были популярны лозунги, типа «Чемодан — вокзал — Россия».

«Если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что Санду после вступления в новую должность придется возложить на себя ответственность за положение в стране. По его словам, действующее правительство не держится за власть, а работает исключительно в интересах граждан: например, в 2020 году в непростых условиях ему удалось обеспечить жителей пенсиями и зарплатой.

«Покажите людям, что вы сможете изменить ситуацию к лучшему», — обратился к Санду Додон.

Ранее, как сообщал «Рамблер», политический аналитик Дмитрий Выдрин заявил, что если новоиспечённый молдавский президент Майя Санду не найдет компромисс со своими оппонентами, то территория страны сначала будет «крошиться по краям», а потом «треснет посередине». Он добавил, что сохранить территориальную целостность государства можно только благодаря политической воле и налаживанию диалога с лидерами «других взглядов». В противном случае раскола не избежать, резюмировал эксперт.