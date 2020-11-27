Против Байдена готовится провокация

В ближайшее время КНДР совершит провокацию против США, уверены американские эксперты. Она будет призвана показать Джо Байдену, избранному главой государства, что с Пхеньяном ему придётся считаться. При президенте Дональде Трампе диалог по ядерному разоружению Корейского полуострова удалось сдвинуть с мёртвой точки, хотя принципиально в отношениях двух стран мало что изменилось. Однако новое руководство Соединённых Штатов, скорее всего, выберет путь традиционной конфронтации с КНДР. Это может грозить миру очередным обострением в отношениях двух ядерных держав.

У Северной Кореи есть несколько причин для того, чтобы устроить провокацию в ближайшие дни, считает научный сотрудник аналитической корпорации RAND Брюс Беннет. Во-первых, так происходило почти каждый раз, когда на пост заступал новый президент США. Этим государство-изгой пытается напомнить главному противнику о своём существовании и войти в число приоритетов приходящей администрации. Конечная цель Пхеньяна — добиться снятия или хотя послабления международных санкций, которые не дают ему выйти из экономического кризиса. Предмет торга на этих переговорах — поэтапный отказ от ядерной программы. Но ракетную угрозу нужно постоянно держать в поле зрения Вашингтона, чем и собирается заняться КНДР в ближайшие дни, считают наблюдатели.

При этом администрации Джо Байдена придётся договариваться с более опасной Северной Кореей, чем при Трампе. Вопрос послабления санкций для Пхеньяна сегодня важен как никогда, так как из-за пандемии ему пришлось закрыть границу с Китаем. Соседнее государство было единственным, с которым КНДР более-менее активно торговала, а нелегально переправленные через границу товары пополняли местные частные рынки — важный источник дополнительного дохода для простых северокорейцев. Если в августе 2019 года товарооборот между Китаем и КНДР составил 2200 тонн, то за этот же месяц 2020 года он упал до 142 тонн. Кроме того, КНДР продолжает угрожать коронавирус, несмотря на то что официально в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания. В сложившихся экстремальных условиях руководство государства готово идти на больший риск, чтобы добиться ослабления санкционного режима.

Журнал The Diplomat называет четыре варианта провокаций, на которые способен пойти глава страны Ким Чен Ын. Прежде всего, он может провести ядерные испытания, приостановленные в рамках политики сближения с Западом. Но эта опция считается маловероятной, так как именно после предыдущих тестов ядерного оружия были введены крайне болезненные санкции ООН, к которым присоединился и Китай. Атомные бомбы — красная линия для Пекина, и Пхеньян это хорошо уяснил.

Также существует возможность артиллерийского обстрела южнокорейской территории. Минус этой опции в том, что США могут не воспринять произошедшее как прямую угрозу себе, а вот отношения с довольно миролюбивой администрацией президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина будут испорчены.

Поэтому наиболее вероятными сценариями считаются испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или несколько тестов ракет меньшей дальности. В первом случае Пхеньян напомнит Вашингтону, что имеет средства доставки, которые способны достичь территории США, во втором — просто попадёт в заголовки мировых СМИ. Не исключено, что Ким Чен Ын выберет оба эти варианта, но начнёт с более мягкого — запуска ракет меньшей дальности.

Однако вряд ли Северная Корея добьётся чего-либо от администрации Байдена. Единственный в КНДР, кто обладает авторитетом для решения ядерных вопросов, это сам Ким Чен Ын, но новый президент США почти наверняка откажется разговаривать с ним напрямую. Руководитель КНДР в свою очередь не согласится ни на кого, кроме главы Белого дома. Ставка Дональда Трампа на «личную химию» в отношениях с Ким Чен Ыном была главной причиной, почему Северную Корею удалось вовлечь в диалог с Западом.

Я подозреваю, что подход администрации Байдена к Северной Корее будет опираться на давление и санкции, чтобы повысить цену северокорейской ракетно-ядерной программы, — поделился с Time член Совета по международным делам и бывший сотрудник Госдепартамента Эванс Ревер.

Подобную стратегию преследовал Белый дом под руководством Барака Обамы, но она не увенчалась успехом. Впрочем, и принципиально другой подход Дональда Трампа принёс мало реальных плодов. Не добившись от США хотя бы частичной отмены ограничительных мер, Северная Корея вернулась к воинственной риторике и осторожным провокациям. Так что, пространство для манёвра у Байдена не самое широкое. Как и у Ким Чен Ына.