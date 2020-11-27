Кличко высмеяли за сборник своих цитат

Мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко славится умением даже самую простую мысль превратить в афоризм. Многие цитаты из речей политика уже ушли в народ, например, слова про «мост, который устал», или про двух заместителей, «четыре из которых уже месяц лежат в кабмине». Крылатые фразы мэра украинской столицы множились и наконец объединились в книгу «Кто не услышит, тот увидит!». Ответственным за её издание является сам Кличко.

Среди вошедших в сборник афоризмов такие его высказывания, как «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.

Самоироничный жест бывшего боксёра был оценён не всеми. В Сети издание книги цитат подняли на смех. Например, один из пользователей Интернета в процессе обсуждения литературного события спросил, неужели кого-то действительно радует, что подобных фраз накопилось на целую книгу. В издание вошло 14 высказываний, ещё два напечатали на обложке.

Другой комментатор отметил, что самоирония — это, конечно, хорошо, но когда жилой дом уже в пятый раз за отопительный сезон остаётся без горячей воды и отопления — это не очень весело. Судя по претензии, мужчина живёт в Киеве.

Кроме того, люди, обсуждая книгу, приводили свои любимые цитаты из Кличко, спрашивая, не вошли ли они в сборник. А один пользователь решил обратиться с вопросом к киевлянам. Он поинтересовался, почему Кличко вообще переизбрали на пост мэра.

В книге всё же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества — Подольского моста с метро на Троещину (район Киева. — NEWS.ru), которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 млн долларов мог только гений, — приводит РИА Новости слова пользователя Сети.

Как ранее писал NEWS.ru, сам мэр Киева отметил, что сейчас ведутся переговоры с издателем об увеличении тиража. Кличко заявил, что планирует направить доходы с продажи книги на благотворительность.

По словам бывшего боксёра, возможно, выйдут новые серии книги — с другими цитатами. Также он допускает выпуск книги на иностранных языках.