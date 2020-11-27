Санду захотела добиться вывода российских войск

Санду сделала очередное заявление на телеканале «Moldova 1». В нём она озвучила намерение добиться вывода оперативной группы российских вооруженных сил из Приднестровья и разоружения военных частей.

«Это официальная позиция Республики Молдова», — подчеркнула она.

Политик повторила мысль, высказанную на телевидении сразу после победы на выборах. На этот раз она также отметила, что позиция властей Молдавии по этому вопросу будет неизменной. По её словам, без вывода войск невозможны дальнейшие меры по восстановлению территориальной целостности и независимости Республики Молдова. «Боеприпасы также должны быть вывезены», — уточнила она.

На сегодняшний день на складах военных подразделений РФ в Приднестровье хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов. Численность военных составляет порядка тысячи солдат и офицеров.