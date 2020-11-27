Трамп «поругался» с лункой для гольфа 

Президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа, когда ему не удалось попасть в цель во время игры, сообщает портал TMZ

Трамп в четверг в День благодарения прибыл в принадлежащий ему клуб в Виргинии неподалеку от Вашингтона для игры в гольф. На видео, которое разместило издание, видно, как президент несколько раз замахивается клюшкой, но не может попасть.

Когда все-таки клюшка бьет по мячику, президент, увидев, что тот летит в близлежащее озеро, c раздражением говорит "вот черт". И через несколько секунд добавляет, что ненавидит "эту чертову лунку". В издании предположили, что у Трампа долгая история взаимоотношений с этой лункой, причем "не такая уж хорошая".

Также, как предполагает портал, Трампу могло не везти во время игры, потому что он злился из-за ситуации с выборами.