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Трамп «поругался» с лункой для гольфа 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Трамп «поругался» с лункой для гольфа
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа, когда ему не удалось попасть в цель во время игры, сообщает портал TMZ.
Трамп в четверг в День благодарения прибыл в принадлежащий ему клуб в Виргинии неподалеку от Вашингтона для игры в гольф. На видео, которое разместило издание, видно, как президент несколько раз замахивается клюшкой, но не может попасть.
Когда все-таки клюшка бьет по мячику, президент, увидев, что тот летит в близлежащее озеро, c раздражением говорит "вот черт". И через несколько секунд добавляет, что ненавидит "эту чертову лунку". В издании предположили, что у Трампа долгая история взаимоотношений с этой лункой, причем "не такая уж хорошая".
Также, как предполагает портал, Трампу могло не везти во время игры, потому что он злился из-за ситуации с выборами.
Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном — что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.
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