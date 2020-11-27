Байден давит на Лондон

Джо Байден выступил против границы на острове Ирландия, которая может появиться как результат жесткого сценария Brexit. Лидер американской президентской гонки ведет активные переговоры с Великобританией, Ирландией и европейскими лидерами, увязывая этот вопрос с будущей сделкой о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном. По экспертной оценке, создание жесткой границы может привести к росту сепаратистских настроений на острове, а ее отсутствие фактически станет первым шагом к распаду Великобритании.

Кандидат в президенты США Джо Байден высказался против появления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией — одного из принципиальных вопросов в спорах между Великобританией и Евросоюзом по Brexit.

«Нам не нужна охраняемая граница. Мы слишком долго работали, чтобы решить проблему с Ирландией. Идея о том, что граница между севером и югом снова будет закрыта, просто неверна», — заявил демократ.

По его словам, он обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, его ирландским коллегой Мишелем Мартином и европейскими лидерами, так как переходный период по Brexit — выходу Лондона из состава ЕС — приближается к своему завершению.

Как пишет Newsweek, США могут напрямую вмешаться с переговоры по условиям выхода из Евросоюза между британскими властями и Брюсселем, если Лондон продолжит идти по пути Brexit без сделки. Источники издания утверждают, что Байден как представитель Демократической партии и американец ирландского происхождения не станет держаться в стороне от этого спора.

Кандидат в президенты напрямую увязывал вопрос границы с будущим соглашением о свободной торговле с Великобританией, которое активно продвигал действующий глава государства Дональд Трамп.

«Мы не можем допустить, чтобы соглашение Страстной пятницы, принесшее мир в Северную Ирландию, стало жертвой Brexit любая торговая сделка между США и Великобританией должна зависеть от соблюдения соглашения и предотвращения возврата жесткой границы», — отмечал Байден.

Ирландская проблема

Камнем преткновения Brexit остается именно ирландская граница. На острове Ирландия одновременно существует Республика Ирландия, которая входит в Евросоюз, и Северная Ирландия — часть Соединенного Королевства.

С 1960-х по 1998 год в Северной Ирландии шел жестокий конфликт между католиками и протестантами. На улицах вспыхивали вооруженные столкновения, причиной которых были требования католиков прекратить дискриминацию. Чтобы остановить противостояние, в 1969 году британские власти отправили в регион военных, однако это привело к появлению Ирландской республиканской армии (ИРА), которая развернула террористическую деятельность против Лондона.

Основная цель ИРА заключалась в достижении полной независимость Северной Ирландии от Соединенного Королевства, отчасти идея состояла в создании единой объединенной Ирландии. В итоге 30-летний конфликт завершился подписанием соглашения Страстной пятницы, которое наделило часть Великобритании рядом автономных прав и убрало границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, формально выполнив пункт об объединении острова.

Гарантами этого договора выступили США и Евросоюз, они же последовательно выступают за сохранение прозрачной границы на острове. Четыре года назад граждане Великобритании через референдум решили покинуть ЕС, что вновь вернуло вопрос конфликта на ирландском острове в повестку дня.

Как пишет «Би-би-си», Brexit создал опасность для появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, что может вновь поднять проблему сепаратистских настроений на острове, а в худшем случае — привести к возобновлению конфликта.

Дело в том, что уходя из объединения, Лондон должен покинуть европейскую таможенную зону, следовательно, между Северной Ирландией и Ирландией необходимо воссоздать реальную границу для соответствующих проверок.

К 2019 году было найдено половинчатое решение, которое оставляет британский регион в рамках таможенных правил ЕС и переносит таможенную границу в Ирландское море — по факту отделяя остров Великобритании от острова Ирландия и допуская появление двух разных экономических систем в рамках одного государства.

С этим пунктом договора Лондон покинул ЕС в 2020 году, запустив переходный период, но не закрыв вопрос с ирландской границей. В сентябре британский кабмин во главе с премьером Борисом Джонсонам направил в парламент законопроект о внутреннем рынке. Закон предусматривает отступление от первоначальных договоренностей с ЕС по Северной Ирландии и разрушает хрупкий компромисс по этому вопросу.