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Санду заявила о необходимости вывода миротворцев РФ 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Президент Молдавии Майя Санду пояснила, что будет добиваться полного вывода российских миротворцев из Приднестровья, это официальная позиция страны, и она не меняется уже долгое время. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», Санду выиграла президентские выборы во втором туре. После своего избрания она назвала Приднестровье регионом, который откололся от Молдавии, заявила, что верит в появление геополитической возможности для воссоединения страны и что решение об этом будет мирным.
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При этом президент заявила, что формат решения конфликта должен подразумевать полный вывод российских войск.
Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1 еще раз подчеркнула, что требование вывода оперативной группы российских военных из Приднестровья — «это официальная позиция Республики Молдова».

«Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения — эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены», — пояснила президент.

Она также отметила важность восстановления территориальной целостности и независимости страны.
При этом ранее в Совете Федерации России предупредили, что вывод миротворцев из Приднестровья может привести к эскалации конфликта.
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В мире , Видео
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