«Нанести удары»: Украина готова захватить Донбасс 

Украина может захватить Донбасс. Об этом, как сообщает «Новое время», заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

«Мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — считает он.

При этом главком ВСУ призвал общественность понимать, что ни он лично, ни Генеральный штаб не видят чисто военного решения вопроса Донбасса. Он назвал несколько причин этого, в том числе ту, что Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов — в Донбассе один населенный пункт сразу переходит в другой, в связи с чем будет много жертв среди гражданского населения (человеческие потери будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на три-пять километров вглубь Донбасса).

«Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — отметил Хомчак.

Еще одной причиной невозможности военного решения ситуации в Донбассе он назвал серьезные жертвы среди военных, еще одной — то, что Россия возьмет количеством, так как имеет больше ресурсов.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что украинских военных ждут выстрелы в спину и слив информации об их передвижениях, потому что не все население Донбасса поддерживает их. Кроме того, там нельзя будет применять артиллерию, потому что нынешние позиции ВСУ находятся вплотную к населенным пунктам.