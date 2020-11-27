Никаких объятий и кафе: Какой стала вторая волна COVID-19

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 достигло 60 392 439 человек, из которых 38 704 717 выздоровели.

В связи с поэтапным снятием карантина из-за коронавируса во Франции прошла масштабная акция протеста. На улицы Марселя вышли почти 20 тысяч человек, из которых большая часть — работники общепита.

По решению властей, в стране вновь для посещения будут открыты непродовольственные магазины, театры и музеи, однако рестораны, кафе и гостиницы закрыты до окончания новогодних праздников.

Жителям Великобритании рекомендуют отказаться от объятий с пожилыми родственниками в новогодние праздники, поскольку в стране ежедневно число зараженных увеличивается в разы. За последние сутки было зафиксировано более 17 тысяч новых инфицированных COVID-19.

В то же время, противоположная ситуация складывается в Швейцарии. Власти страны отказались закрывать зимние горнолыжные курорты, как это было сделано весной 2020 года. Решение связано с тем, что в стране ситуация с распространением инфекции стабилизировалась и отказываться от прибыльного бизнеса нет необходимости.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 60 392 439 человек, из которых 38 704 717 выздоровели.