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Закрытие ресторанов и запрет на объятия: что происходит в мире на фоне второй волны коронавируса 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Никаких объятий и кафе: Какой стала вторая волна COVID-19
Фото: Norbert Scanella, imago-images.de, Globallookpress
По последним данным, общее число зараженных COVID-19 достигло 60 392 439 человек, из которых 38 704 717 выздоровели.
В связи с поэтапным снятием карантина из-за коронавируса во Франции прошла масштабная акция протеста. На улицы Марселя вышли почти 20 тысяч человек, из которых большая часть — работники общепита.
По решению властей, в стране вновь для посещения будут открыты непродовольственные магазины, театры и музеи, однако рестораны, кафе и гостиницы закрыты до окончания новогодних праздников.
Жителям Великобритании рекомендуют отказаться от объятий с пожилыми родственниками в новогодние праздники, поскольку в стране ежедневно число зараженных увеличивается в разы. За последние сутки было зафиксировано более 17 тысяч новых инфицированных COVID-19.
В то же время, противоположная ситуация складывается в Швейцарии. Власти страны отказались закрывать зимние горнолыжные курорты, как это было сделано весной 2020 года. Решение связано с тем, что в стране ситуация с распространением инфекции стабилизировалась и отказываться от прибыльного бизнеса нет необходимости.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 60 392 439 человек, из которых 38 704 717 выздоровели.
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В мире , Великобритания , Франция , Швейцария
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