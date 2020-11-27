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В офисе Зеленского не исключили его выдвижения на второй срок 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Второй срок? Что ждет Зеленского
Фото: ТАСС
Глава Украины Владимир Зеленский может принять решение баллотироваться на второй срок. Об этом в интервью изданию "Корреспондет" заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Так, он рассказал, что одного президентского срока может быть недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране. Он отметил, что Зеленский обязательно объявит о своем решении ближе к новым выборам.

"Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой. Это же президент решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке", — сказал Тимошенко.

Отмечается, что в мае 2020 года Зеленский не ответил на вопрос о выдвижении на второй срок, пообещав "подумать" над этим предложением.
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