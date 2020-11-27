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Видео ссоры из-за русского языка в трамвае Одессы 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
В одном из трамваем в Одессе пенсионерка пыталась заставить всех пассажиров говорить на украинском языке, чем вызвала недовольство окружающих. Все происходящее заснял очевидец на камеру мобильного телефона. Пожилая женщина прокляла пассажирку, которая заявила, что не хочет говорить по-украински.
"Сдохнешь до вечера", — предположила защитница украинского языка.
За пассажирку вступился очевидец этого конфликта. Мужчина представился полицейским и порекомендовал бабушке переехать во Львов с такими взглядами. Но пенсионерку это нисколько не напугало и она продолжила перепалку уже с мужчиной. Успокоилась старушка только после того, как еще одна вмешавшаяся в конфликт женщина предложила "выкинуть" пенсионерку из трамвая.
В мире , Видео
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