Санду выступила за отставку правительства Молдавии 

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за отставку правительства Иона Кику, которое, по ее мнению, не может справиться с пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом.

"Выход из кризиса зависит от финансирования медицины, и я уже начала работать над тем, чтобы привлечь для этого внешнюю помощь. Но правительство должно заниматься своими обязанностями внутри страны и, если не справляется, пусть уходит в отставку", — сказала Санду в четверг вечером в интервью телеканалу Moldova 1. Она подчеркнула, что "граждане страны негативно оценивают деятельность кабинета", который, по ее словам, не подготовил дополнительные места в больницах, не закупил необходимое для борьбы с пандемией медицинское оборудование.

На прошлой неделе премьер Молдавии Ион Кику предупредил, что места для госпитализации заразившихся коронавирусом вскоре закончатся в больницах страны из-за резкого роста числа заражений. Он подчеркнул, что правительство не намерено вводить жесткие ограничительные меры, но призвал граждан более ответственно отнестись к своему здоровью, носить маски, как это предписано властями. По словам Кику, республика находится на 19-м месте в Европе по числу заразившихся, а по числу умерших от последствий заболевания — на 13-м.

В четверг молдавские медики зарегистрировали рекордный с начала пандемии суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в стране — 1 697. Общее количество выявленных случаев заражения достигло 102 894 (2,6% населения), из которых около 90 тыс. вылечилось, умерли 2 229 человек. На данный момент лечение проходят 10 180 пациентов, из которых 253 находятся в тяжелом состоянии. В Молдавии действуют ограничения на въезд для иностранцев, а также на проведение массовых мероприятий, в общественных местах обязательно ношение защитных масок.