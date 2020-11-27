Страна ЕС не признала Нагорно-Карабахскую республику

МИД Франции не признаёт самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику, несмотря на появившуюся ранее резолюцию Сената, в которой содержался призыв сделать это, говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Франция не признаёт самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику, — приводит ТАСС заявление МИД страны.

В документе министерство обратило внимание, что Сенат Франции ранее принял резолюцию, призывающую к признанию властями страны Нагорно-Карабахской республики. Однако во время дебатов по этой теме государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан категорично напомнил о позиции властей Франции и отметил её неизменность.

Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, — говорится в сообщении МИД Франции, где отмечается также статус Парижа в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

МИД Франции также отмечает, что исход переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта и статусе Нагорного Карабаха не может быть продиктован в одностороннем порядке.

Париж сохранит свою приверженность в рамках сопредседательства в Минской группе, чтобы продвигаться по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать после соглашения о прекращении огня, — резюмирует французский МИД.

Как сообщал NEWS.ru, ранее МИД Азербайджана вручил ноту послу Французской Республики в Баку из-за резолюции по непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Перед этим в Баку назвали действия Парижа провокацией.

Напомним, Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против.

NEWS.ru уже писал, что инициатива Сената Франции на самом деле имеет весьма сомнительный характер. Приняв резолюцию о признании Карабаха, французские сенаторы пошли на поводу у властей непризнанной республики, которые направили ранее в Париж соответствующий запрос. Сам документ Сената носит исключительно декларативный характер, а при ближайшем рассмотрении и вовсе бьёт по позициям официального Еревана, который сам, несмотря на обещания, не спешит признавать НКР.