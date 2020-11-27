Трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц стоянки в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2" — направился обратно в Калининград , свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Трубоукладчик в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы , где около него проводило работы судно снабжения "Финвал". Затем в конце месяца судно направилось в Мукран, его сопровождали еще несколько судов — "Артемис Оффшор", "Остап Шеремета", "Финвал" и "Умка".

"Артемис Оффшор" и "Остап Шеремета" вернулись в Россию ранее в ноябре, а в четверг вечером курс на Калининград взял и "Академик Черский". По данным Marine Traffic, судно прибудет туда 28 ноября.

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина , которой нужно сохранить транзит российского голубого топлива через свою территорию.

Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.