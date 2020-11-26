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Передумали. МИД Франции определился со статусом Карабаха

Вероника Полынина
27 минут назад
Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил МИД Франции.
Передумали. МИД Франции определился со статусом Карабаха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне, как сообщал «Рамблер», Сенат Франции принял резолюцию с рекомендацией признать независимость НКР. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. МИД Азербайджана расценил эту резолюцию как провокацию, а парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации.
После принятия резолюции посла Франции в Баку Закари Гросса вызвали в МИД Азербайджана для вручения ноты протеста.
«Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с принятием Сенатом Франции резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской республики», - сообщили в МИД Азербайджана.
Посол пообещал донести позицию Баку до французских властей. При этом, как отмечали эксперты, резолюция Сената носила рекомендательный характер и не являлась обязательной для выполнения правительством Франции.
В мире,Война, Карабах,
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