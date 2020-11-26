Передумали. МИД Франции определился со статусом Карабаха

Накануне, как сообщал «Рамблер», Сенат Франции принял резолюцию с рекомендацией признать независимость НКР. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. МИД Азербайджана расценил эту резолюцию как провокацию, а парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации.