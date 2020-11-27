Ещё
Далее:
Читайте также:
Холоп: самый кассовый российский фильм
Холоп: самый кассовый российский фильм Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Киев запросил российскую дорожную карту по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 11 минут назад
Киев запросил российскую дорожную карту по Донбассу
Фото: ТАСС
Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук утверждает, что на заседании в среду попросил полпреда России Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.
Отвечая на вопрос о неготовности Киева обсуждать предложения других сторон по урегулированию конфликта на востоке Украины, Кравчук заявил в интервью телеканалу «Россия-24»: «Нет, такого не было», передает ТАСС.
По словам главы украинской делегации в Контактной группе, он «попросил господина Грызлова, чтобы он как полномочный представитель России представил свое видение или свою дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе».
Кравчук также прокомментировал информацию о том, что он не будет рассматривать предложения от представителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). «Такого не было. Я не сказал, что я не буду рассматривать. Я сказал другое. <…> Представители Донбасса <…> не входят в состав трехсторонней Контактной группы», — пояснил глава украинской делегации.
В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.
В понедельник представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении Украинский министр отметился серией оскорблений своих зарубежных коллег Украинский министр отметился серией оскорблений своих зарубежных коллег Тихановская заявила о желании оппозиции Белоруссии сотрудничать с Россией Тихановская заявила о желании оппозиции Белоруссии сотрудничать с Россией
Комментарии 1
В мире , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео
01:52
Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео
Происшествия
Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео
00:21
Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео
Армия
Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео
00:57
Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео
Происшествия
Спасенный из ловушки кот попал на видео
00:38
Спасенный из ловушки кот попал на видео
Общество
Видео ссоры из-за русского языка в трамвае Одессы
01:28
Видео ссоры из-за русского языка в трамвае Одессы
В мире
Появилось видео планов России по замене МКС
02:01
Появилось видео планов России по замене МКС
Наука и техника
Мужчина убил жену на улице и попал на видео
01:06
Мужчина убил жену на улице и попал на видео
Происшествия
Появилось видео первого заседания по делу Широкова
02:01
Появилось видео первого заседания по делу Широкова
Происшествия
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
00:20
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
Происшествия
Появились подробности трагедии в Калининграде
00:20
Появились подробности трагедии в Калининграде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение