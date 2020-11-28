Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заразившихся COVID-19 за сутки 

ТАСС и ещё 4 49 минут назад
ВОЗ объявила о новом антирекорде по COVID
Фото: Reuters
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 61,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 747 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире приблизилось к 1,44 млн, что более чем на 13 тыс. больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.
По состоянию на 17:48 мск 28 ноября в ВОЗ поступили сведения о 61 299 371 инфицированном и 1 439 784 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 747 082, а умерших — на 13 296.
Предыдущий антирекорд заболеваемости был зафиксирован 14 ноября (668 953), а смертности — 17 апреля (12 432). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
В ВОЗ не исключили, что пандемия коронавируса достигла пика
Более 54% поступивших за минувшие сутки сообщений о случаях заражения приходятся на Северную и Южную Америку (405 399), на втором месте — Европейский регион (236 050), на третьем — Юго-Восточная Азия (53 082).
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 12 763 997. Далее следуют Индия (8 351 109), Бразилия (6 204 220), Россия (2 242 633), Франция (2 157 332), Испания (1 628 208), Великобритания (1 589 305), Италия (1 538 217), Аргентина (1 399 431), Колумбия (1 280 487), Мексика (1 078 594) и Германия (1 028 089).
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
ТАСС: последние новости
Захарова: призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование Захарова: призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование WSJ: United Airlines начала доставлять вакцину компании Pfizer на склады США и Европы WSJ: United Airlines начала доставлять вакцину компании Pfizer на склады США и Европы Минфин назвал маловероятным введение новых санкций в отношении российского госдолга Минфин назвал маловероятным введение новых санкций в отношении российского госдолга
Комментарии 6
В мире , Аргентина , Бразилия , Германия , Индия , Испания , Италия , Колумбия , Мексика , Северный , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение