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Трамп снова заявил о фальсифицированных выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп снова заявил о фальсифицированных выборах
Фото: EPA
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что демократ Джо Байден не набирал необходимых для победы 80 000 000, а выборы были фальсифицированны. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Только что видел подсчет голосов. Байден никогда не получал 80 000 000 голосов! Это были 100% подготовленные выборы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, у компании Trump Organization, которая принадлежит семье американского президента Дональда Трампа, нет крупных долгов перед банками РФ. Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о "небольшой ипотеке". Трамп добавил, что не в курсе долгов Trump Organization перед иностранными банками. Однако он пообещал "позже" рассказать, кому должен определенные "небольшие суммы".
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