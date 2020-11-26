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Жителям города в Карабахе велели срочно покинуть дома 

Lenta.ru 28 минут назад
Жителям города в Карабахе велели срочно покинуть дома
Фото: РИА Новости
Жителям города Бердзор в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республике Арцах) велели срочно покинуть дома, поскольку населенный пункт через несколько дней перейдет под контроль Баку. Горожане не знали об этом, сообщает портал Aysor.am.
О том, что Бердзор станет частью территории Азербайджана 1 декабря, жители города узнали только вечером в среду, 25 ноября, однако почти сразу эти сведения опровергли, а затем уже утром в четверг, 26 ноября, окончательно подтвердили.
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Горожане утверждают, что ранее в администрации района им не сообщали о том, что Бердзор попадает под действие соглашений о передаче территорий под контроль Баку. «Каждый уедет туда, где у него кто-то есть. В этом вопросе нет ничего определенного, руководство ничего не говорит», — рассказал один из них.
Бердзор находится на территории Кашатагского района, часть которого перешла под контроль Азербайджана согласно трехсторонним соглашениям о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, заключенным между Москвой, Ереваном и Баку. Процесс передачи должен завершиться 1 декабря. При этом по отдельным населенным пунктам руководство Арцаха так и не сообщило окончательного решения.
Ранее депутат парламента Армении заявила, что азербайджанские военные, контролировавшие передачу Кельджабарского (ранее Шаумянского) района НКР под юрисдикцию Баку, самовольно перешли границу с Арменией и попытались захватить расположенное рядом с ней месторождение золота в деревне Сотк. Минобороны Армении опровергло эти данные, уточнив, что в районе Сотка до сих пор идет процесс демаркации границы.
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В мире , Война, Карабах , Азербайджан , Баку
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