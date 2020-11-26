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Перечислены побочные эффекты американских вакцин от COVID-19 

Вероника Полынина 20 минут назад
Перечислены побочные эффекты американских вакцин от COVID
Фото: Reuters
В Американской медицинской ассоциации назвали побочные эффекты вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Об этом сообщает РИА «Новости».
Специалисты ассоциации назвали побочные эффекты обеих вакцин неприятными, но безвредными.
Так, 2,7% участников испытаний вакцины Moderna после первого укола сообщали о боли в месте инъекции. Других побочек отмечено не было. После ввода второй дозы препарата 9,7% испытуемых пожаловались на усталость, 8,9% — на мышечные боли, 5,2% на боли в суставах. Еще 4,5% заявили о головной боли, а у 4,1% возникла боль в месте укола. Один пациент сообщил о лихорадке, которая прошла через 12 часов.
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У вакцины, совместно произведенной компаниями BioNTech и Pfizer, оказался лишь один побочный эффект. После второй инъекции 4% пациентов отметили головную боль. Один из участников испытаний пожаловался на лихорадку и общую слабость.
Ранее, как писал «Рамблер», агентство Bloomberg составило рейтинг востребованности вакцин от коронавируса. Самой востребованной вакциной в мире стал препарат от британского разработчика AstraZeneca. Вакцины Pfizer и Moderna находятся на пятом и шестом месте, несмотря на самую высокую эффективность. Это объясняется их высокой стоимостью (19,5 долларов и 30 долларов соответственно), а также необходимостью транспортировки при сверхнизких температурах. Доза вакцины AstraZeneca будет стоить 4-5 долларов, перевозить и хранить ее можно в холодильнике.
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