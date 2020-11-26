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Пока вы не уснули: Лидер Китая призвал готовиться к реальной войне 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Китай готовится к реальной войне
Фото: Reuters
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Россия потеряла важного партнера

ТАСС
Норвежская сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) больше не имеет отношения к строительству газопровода «Северный поток-2», агентство «Прайм».
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В Кремле отреагировали на ультиматум Путину

Президенту России Владимиру Путину не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Лидер Китая призвал готовиться к реальной войне

AP
25 ноября в Пекине состоялось совещание по военной подготовке Центрального военного совета КПК (ЦВС), в котором участвовал председатель КНР Си Цзиньпин.
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Антироссийский спектакль Франции

Армения ликует — в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР.
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Российские нефть и газ могут уйти из Европы насовсем

Из-за того, что Евросоюз в декабре 2019 года объявил о запуске проекта «Зеленая сделка» для поддержания экологии, сокращение экспорта углеводородов из России в Европу неизбежно.
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Тихановская аннулирует договоренности Лукашенко с РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала в случае прихода к власти в Белоруссии аннулировать все договоренности и сделки республики, заключенные главой государства Александром Лукашенко после выборов 9 августа.
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Госдума "заморозила" пенсии россиян

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный бюджетообразующий законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.
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Заведующий избил больную с подозрением на коронавирус

Скрин видео Mash
В Московской области врач избил онкобольную пациентку, возможно, больную еще и коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом телеграм-канал «Мэш».
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Черчесов позвонил Дзюбе

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба по телефону поговорил с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, RT.
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Светличную госпитализировали с инсультом

Звезда советского кино Светлана Светличная госпитализирована в одну из московских клиник, «Пятый канал». Медики диагностировали у актрисы инсульт.
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