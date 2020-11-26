Пока вы не уснули: Китай готовится к реальной войне

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Россия потеряла важного партнера
ТАСС
Норвежская сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) больше не имеет отношения к строительству газопровода «Северный поток-2», агентство «Прайм».
В Кремле отреагировали на ультиматум Путину
Президенту России Владимиру Путину не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Лидер Китая призвал готовиться к реальной войне
AP
25 ноября в Пекине состоялось совещание по военной подготовке Центрального военного совета КПК (ЦВС), в котором участвовал председатель КНР Си Цзиньпин.
Антироссийский спектакль Франции
Армения ликует — в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР.
Российские нефть и газ могут уйти из Европы насовсем
Из-за того, что Евросоюз в декабре 2019 года объявил о запуске проекта «Зеленая сделка» для поддержания экологии, сокращение экспорта углеводородов из России в Европу неизбежно.
Тихановская аннулирует договоренности Лукашенко с РФ
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала в случае прихода к власти в Белоруссии аннулировать все договоренности и сделки республики, заключенные главой государства Александром Лукашенко после выборов 9 августа.
Госдума "заморозила" пенсии россиян
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный бюджетообразующий законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.
Заведующий избил больную с подозрением на коронавирус
Скрин видео Mash
В Московской области врач избил онкобольную пациентку, возможно, больную еще и коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом телеграм-канал «Мэш».
Черчесов позвонил Дзюбе
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба по телефону поговорил с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, RT.
Светличную госпитализировали с инсультом
Звезда советского кино Светлана Светличная госпитализирована в одну из московских клиник, «Пятый канал». Медики диагностировали у актрисы инсульт.