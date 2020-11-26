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Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео

Алевтина Жаркова
28 минут назад
Азербайджанские солдаты разрушили на армянском кладбище надгробие. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. На записи запечатлено, как двое военных сбивают ногами могильную плиту с фотографией усопшего, при этом за кадром раздается смех.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о судьбе христианских храмов на территории Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана. Глава государства заверил, что все они являются историческим достоянием страны.
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