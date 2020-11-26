Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео

Азербайджанские солдаты разрушили на армянском кладбище надгробие. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. На записи запечатлено, как двое военных сбивают ногами могильную плиту с фотографией усопшего, при этом за кадром раздается смех.