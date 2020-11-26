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Опубликовано видео с историей жизни Марадоны

Вадим Дроздов
29 минут назад
Диего Армандо Марадона родился в 5 утра в воскресенье 30 октября 1960-го года в поликлинике Эвита в городе Ланус в Аргентине в семье потомственного мельника дона Диего и его жены-домохозяйки Дальмы Сальвадоры Франко. Марадона был уже пятым ребёнком в семье.
Диего Марадона забил самый известный гол в истории футбола - гол рукой в ворота сборной Англии в четвертьфинальном матче на Чемпионате мира по футболу в 1986-ом году. На послематчевой конференции игрок заявил, что гол был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».
Скончался Диего Армандо Марадона 25 ноября 2020-го года в городе Тигре в Аргентине.
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