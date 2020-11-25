МИД Франции усомнился в нужности признания Карабаха 

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе. Это не политика правительства, это не политика Армении, это не политика наших партнеров», — сказал Лемуан в сенате при обсуждении резолюции о необходимости признания Карабаха.