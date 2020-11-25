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Сенат Франции одобрил резолюцию с просьбой к правительству признать Нагорный Карабах 

ТАСС 26 минут назад
Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в среду голосования. За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

" [Сенат] призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира", — говорится в одобренном документе.

В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение, что "одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу" и не будет служить посредническим усилиям. Он напомнил, что Франция, являющаяся участницей минской группы ОБСЕ, выступает за выполнение достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня сторонами конфликта. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.
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