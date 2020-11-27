В популярной у россиян стране заговорили о пике COVID-19

В Турции с начала пандемии зарегистрировано около 470 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В стране действует комендантский час и другие ограничения.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа считает, что Турция достигла нового уровня заболеваемости COVID-19. «В Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе наблюдается третий пик пандемии. В 15 провинциях только за неделю произошел рост на 50%. В Измире рост выявлен после землетрясения», — цитирует турецкого чиновника « Коммерсантъ ».

За последнее время в стране зарегистрированы рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусом и смертности от него, объяснил Коджа. Максимальные показатели составили 7,4 тыс. и 168 случаев соответственно.

Ранее сообщалось, что в Турецкой республике с 19 ноября усилили коронавирусные ограничения . По всей стране рестораны и кафе, магазины и торговые центры работают только с 10:00 до 20:00. Заведения общепита закрыты для посетителей и должны готовить на вынос. На улицах обязательно носить маски и запрещается курить.