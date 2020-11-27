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В популярной у россиян стране заговорили о новом пике коронавируса 

Профиль и ещё 3 15 минут назад
В популярной у россиян стране заговорили о пике COVID-19
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
В Турции с начала пандемии зарегистрировано около 470 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В стране действует комендантский час и другие ограничения.
Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа считает, что Турция достигла нового уровня заболеваемости COVID-19. «В Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе наблюдается третий пик пандемии. В 15 провинциях только за неделю произошел рост на 50%. В Измире рост выявлен после землетрясения», — цитирует турецкого чиновника «Коммерсантъ».
За последнее время в стране зарегистрированы рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусом и смертности от него, объяснил Коджа. Максимальные показатели составили 7,4 тыс. и 168 случаев соответственно.
Ранее сообщалось, что в Турецкой республике с 19 ноября усилили коронавирусные ограничения. По всей стране рестораны и кафе, магазины и торговые центры работают только с 10:00 до 20:00. Заведения общепита закрыты для посетителей и должны готовить на вынос. На улицах обязательно носить маски и запрещается курить.
Турция 10 августа открыла границы для российских туристов. В октябре «Профиль» писал о том, что российские туроператоры начали прорабатывать возможность эвакуации туристов из Турции на фоне распространения в стране коронавируса.
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В мире , Стамбул , Турция
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