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Пока вы не уснули: Трамп готовит подлянку для России 

Сергей Василенок 8 минут назад
Пока вы не уснули: Трамп готовит подлянку для России
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Путин экстренно отменил рабочую поездку

Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе поездки туда», — сообщил сегодня Песков.

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Трамп готовит последнюю подлянку для России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал РИА Новости. В списке — ограничения против Минобороны, предприятия «оборонки», Росатом, Роскосмос и другие.
В сообщении говорится, что информация об антироссийских санкциях содержится в пакете ограничений, направленных против 89 китайских компаний, занятых в военном производстве, которые однако сотрудничают с российскими предприятиями.
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В ВОЗ обратились к россиянам

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в массовых корпоративах и других крупных мероприятиях ради противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, большое число людей остается уязвимым перед заболеванием, поэтому вирус все еще легко передается.
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Две бывшие республики СССР получат особый статус в НАТО

Бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что для Украины и Грузии может быть выработан новый статус — «ассоциированных членов» Североатлантического альянса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает Общественное ТВ Грузии — «Первый канал», Александр Вершбоу напомнил, что этим странам ранее — в 2008 году — было обещано членство в НАТО.
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СМИ: Путин отомстил Пашиняну

Президент России Владимир Путин отомстил премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приверженность «прозападной» позиции, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah. Москва намеренно преподала Еревану урок, приняв нейтральное положение в конфликте в Нагорном Карабахе.
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ЦБ сделал заявление о снижении ключевой ставки

Центробанк России видит пространство для снижения ключевой ставки. Нет необходимости использовать нестандартные инструменты. Об этом со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину пишет ТАСС.
«Рамблер» писал, что ключевая ставка в России составляет 4,25 процента годовых. Ранее ЦБ сохранил рекордно низкую ставку без изменений уже второй раз подряд.
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«Пук в холодильнике»: в РФ ответили на "ракетный сюрприз"

Американо-румынские учения в Черном море, которые окрестили «ракетным сюрпризом в Крыму», — «пук в холодильнике», заявил «Царьграду» военный аналитик Виктор Баранец. Без шуток эксперт отметил, что подобная активность — предвестник реальной войны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в рамках военных учений США и Румынии с военной базы в Германии в Черное море были переброшены две мобильные ракетные системы M142 High Mobility Artillery Rocket.
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Польша сделала предупреждение России

Посольство Польши «с изумлением отметило» искажение Россией фактов, касающихся расстрела пленных в Катынском лесу. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.
Негативную реакцию посольства вызвала организованная Российским военно-историческим обществом конференция, которая проходила в Тверской области.
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Описан сценарий войны за Крым с США

В случае если США действительно захотят применить боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые недавно испытали близ Крыма, данное вооружение будет быстро уничтожено российскими военными. Подобный сценарий возможной войны с Вашингтоном за полуостров описал в беседе с «Московским комсомольцем» военный эксперт Алексей Леонков.
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США потеряли власть над рублем

Начало процесса передачи власти избранному президенту США Джо Байдену позитивно скажется на курсе доллара, считает аналитик AMarkets Артем Деев.
При этом, по его мнению, на рубль гораздо большее влияние оказывает не политическая ситуация в США, а общая экономическая нестабильность в мире, глобальная рецессия, пандемия и падение спроса на нефть.
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