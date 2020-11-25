Эрдоган готовится к худшему

Приход Джо Байдена к власти в США может привести к резкой смене риторики Вашингтона в адрес Турции. В последние несколько лет было достаточно поводов для ухудшения отношений двух стран, однако Дональд Трамп так и не перешел к резким действиям — введению санкций. В свою очередь Джо Байден не скрывает своего негативного мнения о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и называет его "автократом". Анкара уже начала готовиться к худшему, пишут СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из тех мировых лидеров, кто поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах в США, хоть и не сразу. За время президентства Дональда Трампа отношения между Анкарой и Вашингтоном не раз переживали непростые времена, но до полноценного кризиса не дошло — во многом благодаря главе Белого дома, пишет Bloomberg. Аналитики и наблюдатели полагают, что Джо Байден будет гораздо более категоричен.

Отношения между двумя странами начали ухудшаться еще во времена вице-президентства Байдена.

Тогда США убрали с турецкой территории ракетные комплексы Patriot, и Эрдоган стал искать возможности приобрести подобное оружие на стороне. В 2017 году Анкара достигла соглашения с Москвой.

В результате Россия поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка $2,5 млрд, это стало крупнейшим экспортным контрактом России со страной блока НАТО.

США в ответ ограничили военное сотрудничество с Турцией по программе истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35, Белый дом грозил санкциями и выступал с заявлениями о недопустимости поставок российских систем на территорию члена НАТО.

Эрдоган, впрочем, проявлял упорство и заявлял о твердой приверженности сделке с Россией.

Дональд Трамп демонстрировал свое недовольство достаточно однозначно, и особенно это проявилось во время другого конфликта с Анкарой. Речь идет о начатой турками в Сирии военной операции против курдов, которые пользуются поддержкой США. 9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале кампании «Источник мира», и сделано это было после того, как Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии. К слову, Джо Байден во время избирательной кампании заявил, что выступает за сохранение в Сирии сил спецназначения ВС США.

В тот же день глава Белого дома отправил турецкому президенту письмо, в котором призывал его «не быть дураком» и угрожал уничтожить экономику Турции, если Анкара продолжит свою операцию в Сирии.

В доказательство своих намерений США ввели санкции против турецкого бизнеса и отдельных чиновников. Правда, через некоторое время они были сняты.

Это произошло после того, как Турция прекратила операцию — в этом ее убедила Россия, предложив план по отводу курдских формирований вглубь территории страны.

Параллельно с этим глава Белого дома так и не реализовал свою угрозу ввести санкции из-за покупки Турцией С-400. В середине октября турецкая сторона испытала российские системы ПВО С-400. На звучавшие из США заявления о недопустимости подобных действий Эрдоган продолжал закрывать глаза.

«Вы не понимаете, с кем имеете дело. Не затягивайте с введением санкций, что бы они из себя ни представляли, — приводит слова политика турецкая газета Hürriyet Daily News. — Мы сделали шаги по приобретению F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили. Вы велели нам вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы — Турция».

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Так или иначе, все это время администрация Дональда Трампа не переходила к реализации Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, или CAATSA. В соответствии с ним администрация может вводить санкции против любой страны, покупающей у России вооружение и военную технику. Иными словами, американские санкции против Анкары давно готовы к действию и сдерживаются только Дональдом Трампом.

«Трамп не хотел вводить санкции против Турции, и это совершенно ясно, — сказал Bloomberg бывший советник по президента США по национальной безопасности Джон Болтон. — Он принимал аргумент Эрдогана, что [экс-президент США Барак] Обама не позволил Турции купить Patriot и у него не было другого выбора, кроме как купить С-400».

Для Джо Байдена, занимавшего пост вице-президента во время переговоров с Анкарой о закупке Patriot, эта аргументация вряд ли подойдет, считают наблюдатели. Между тем в конгрессе выдвинуты сразу 12 вариантов санкций в отношении Турции.

Эрдоган хорошо знает Джо Байдена и его отношение к руководству Турции, напоминают эксперты. Еще в 2016 году на тот момент вице-президент США посещал Стамбул, где в ходе пресс-конференции резко раскритиковал Анкару за подавление свободы слова и несоблюдение прав человека.

В январе Джо Байден в интервью The New York Times назвал Эрдогана «автократом» и сообщил, что в случае своей победы на президентских выборах он будет готов поддержать любую турецкую оппозицию.

«Мы можем поддержать тех турецких политических лидеров, которые все еще существуют, и получить от них больше, придать им смелости, чтобы они смогли одолеть Эрдогана и победить его. Не путем переворота, а посредством избирательного процесса», — заявил Байден в интервью.

Сам турецкий лидер, похоже, готовится к худшему, считают обозреватели Bloomberg. На прошлой неделе парламент страны принял законопроект о репатриации турецких энергетических и горнодобывающих компаний, созданных за рубежом. Представитель министерства энергетики Турции заявил, что этот шаг направлен на защиту от воздействия потенциальных санкций.

7 ноября после того, как американские СМИ объявили о победе Байдена, Эрдоган отправил в отставку главу центрального банка и перешел к менее рискованной денежно-кредитной и налоговой политике. Новый глава ЦБ резко поднял ключевую ставку сразу на 4,75% до 15%, стабилизировав турецкую лиру. Этот шаг, по мнению турецких властей, также сделает экономику страны более устойчивой к потрясениям.

Как отмечает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, даже если Джо Байден займет выжидательную позицию, в его демократической администрации найдутся фигуры, которые будут настаивать на решительных действиях в отношении Анкары.

«Принципиальная разница между Байденом и Трампом состоит в противоположном отношении к идеологическим или «демократическим» подтекстам, которые сопровождают внешние политические процессы.

Трампу всегда было плевать на идеологию, Байдену — нет. И дело не только в избранном президенте. В администрации Джо Байдена почти наверняка найдутся те, кто захочет наказать Эрдогана за отступление от союзнических обязательств, за игнорирование «буквы и духа» этого «стратегического сотрудничества». Для демократов оно всегда предполагало безусловную политическую лояльность и предсказуемость «опекаемых», — считает эксперт.

Кроме того, на Байдена возлагают определенные надежды и члены НАТО. Разведка энергоресурсов, которую Анкара ведет в водах Восточного Средиземноморья, посеяла глубокие противоречия между участниками альянса Турцией и Грецией, недоволен действиями Анкары и Париж.

«Я уверен, что президент Байден внесет свой вклад в восстановление баланса коллективной безопасности в нашем чувствительном регионе, регионе, который он хорошо знает, поскольку следит за ним на протяжении десятилетий», — говорил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 11 ноября.

Еще одним стимулом для Байдена сменить курс является заманчивая перспектива повлиять на достаточно хорошие отношения между Анкарой и Москвой, считает Юрий Мавашев. Именно Россию бывший вице-президент называл одной из главных угроз для США.

«Эрдоган мог делать все, что хотел, в течение четырех лет, потому что у него был друг в Белом доме, — сказал в беседе с Bloomberg советник по внешней политике одного из сенаторов от Демократической партии США. — Это изменится с приходом администрации, которая будет более ответственно подходить к президенту Турции».