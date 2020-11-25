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Позарится ли Эрдоган на Крым 

Мария Иванова 58 минут назад
Позарится ли Эрдоган на Крым
Фото: Reuters
Политолог Станислав Белковский заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет воевать с Россией за Крым, хоть и стремится восстановить Османскую империю. Об этом сообщает «Собеседник».

«Россия ему [Эрдогану — прим.ред.] нужна как союзник в определенных вопросах. В частности, в вопросе карабахского урегулирования», — подчеркнул Белковский.

По его мнению, ни Азербайджан, ни Турция не рискнули бы начать боевые действия в Нагорном Карабахе без согласия президента России Владимира Путина. По версии Белковского, Москва дала им понять, что не вмешается.
Политолог считает, что история Карабаха доказала способность России и Турции делить евразийское пространство, не беспокоясь о мнении США и Евросоюза.

«Ведь после окончания войны США и Франция недоуменно спросили Россию и Турцию: что произошло, почему с минской группой ОБСЕ не посоветовались? Все это выглядело уже анекдотично», — отметил он.

Белковский назвал Северный Кипр главной целью Эрдогана после поддержки Азербайджана.

«Эрдоган ясно дает понять: миру придется смириться с независимостью Турецкой республики Северного Кипра», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Эрдоган все чаще провоцирует геополитические конфликты на фоне провала своей экономической политики.
Эксперт подчеркивал, что Турция не сможет войти в топ-10 мировых экономик к 2023 году, как обещали власти, особенно с учетом последствий пандемии. 2023-й — важный год из-за столетнего юбилея Турецкой Республики, а также президентских и парламентских выборов.

«Очень интересные параллели возникают с Европой, точнее — с Германией перед началом Второй мировой войны…» — отмечал он.

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