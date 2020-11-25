Украина испугалась ядерного удара России

Выхода США из Договора об открытом небе и РСМД разрушает базу контроля над распространением ядерного оружия. В этой ситуации Россия может в любой момент начать применение тактического ядерного вооружения в отдельных конфликтах, например, на Украине. Об этом заявил
содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник на страницах издания «Главред».
По его мнению, серьезная опасность кроется сейчас не в сфере стратегических вооружений, а в сфере тактического оружия.
«Снижается порог применения ограничения ядерных зарядов в отдельных конфликтах, что может привести к неконтролируемой эскалации. В частности, в ядерной доктрине РФ, например, содержится положение, которое дает руководству применять ядерное оружие даже в случае неядерного конфликта», - пояснил Мельник.
Он отметил, что под угрозой может оказаться и Украина.
«На сегодня это маловероятно, но если Россия будет рассматривать список точек для нанесения такого удара, то тогда Украина может оказаться в нем, если не первой, то второй», - считает эксперт.
Как сообщал «Рамблер», Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет участникам летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. Россия присоединилась к договору в 2001 году. Некоторое время назад власти США заявили о намерении выйти из соглашения из-за нарушения его условий, которое якобы допустила Россия.
В 1987 году СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в договоре о РСМД со 2 февраля 2019 года, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению договора». 2 августа США вышли из договора.