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Суд по MH17 оставил одну версию катастрофы 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Суд по MH17 оставил одну версию катастрофы
Фото: РИА Новости
Суд в Нидерландах оставил одну версию крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Об этом заявил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс на слушаниях, его цитирует «Интерфакс».

«Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего», — заявил Стейнхейс.

Тем самым суд отклонил запросы защиты о расследовании альтернативных версий катастрофы. Теперь, если прокуратуре не удастся доказать свою версию, это приведет к оправданию обвиняемого.
По словам председателя, российской стороне нужно было просто попытаться доказать, что конкретные обвинения в отношении Олега Пулатова лишены оснований. В суде добавили, что запросы можно было подать и раньше, а теперь Нидерланды будут добиваться того, чтобы расследование прошло «без затягивания времени».
На слушаниях по делу MH17 в июне голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, попросила расследовать наличие у НАТО информации со спутников.
В том же месяце прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения из-за атаки истребителя. В качестве доводов в защиту своих слов он привел несколько фактов. Среди них — не зафиксировавшие других самолетов первичные радары, слишком значительный ущерб MH17 и отсутствие подобной информации на речевых самописцах.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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В мире , Гаага , Нидерланды
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