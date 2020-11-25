Киев отметил годовщину инцидента в Керченском проливе 

Украина считает провокацию в Керченском проливе в 2018 году достижением, сообщает телеканал «Царьград». В стране отпраздновали годовщину инцидента.

Журналисты отмечают, что украинцы события ноября двухгодичной давности называют «штурмом Керченской протоки». По их словам, событие для Киева — «позорное», но власти сумели превратить «стыд в гордость», а «поражение в победу».

Будто по календарю накануне годовщины в Приморье трюк украинцев попытался повторить американский эсминец «Джон Маккейн». 23 ноября он вторгся в залив Петра Великого. На действия моряков США быстро отреагировали российские военнослужащие. На перехват американского корабля выдвинулся большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов».

Связавшись с американцами, россияне предупредили их, что если эсминец не изменит курс, они пойдут на таран. Получив предупреждение, эсминец сразу вышел в нейтральные воды.

Инцидент в Керченском проливе, как ранее сообщал «Рамблер», произошёл 25 ноября 2019 года. В территориальные воды РФ без предупреждения вторглись три корабля украинских ВМС — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Моряки не подчинились требованиям российских пограничников и вскоре были задержаны. В результате спецоперации были ранены трое военнослужащих Украины, всего было арестовано 24 человека. Корабли были отбуксированы в российский порт. В отношении каждого из задержанных следователи возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы. Впоследствии моряки были отправлены на родину в результате российско-украинского обмена заключёнными.