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Россия обратилась с требованием к Польше 

Павел Тиунов 20 минут назад
Российская Генпрокуратруа РФ запросила у польских коллег стенограмму и фонограмму разговора президента Льва Качиньского с братом, который произошел незадолго до гибели главы государства, сообщает РИА Новости. Предполагается, что диалог, расшифровка которого давно лежит в материалах польского дела, может многое прояснить.
Ранее польские СМИ написали, что незадолго до авиакатастрофы в 2010 году под Смолнеском президент Польши Лев Качиньский разговаривал по спутниковому телефону со своим братом. При этом журналисты подчеркнули, что родственники в процессе диалога затронули тему текущего полета на Ту-154.
Польша сделала предупреждение России
В Генпрокуратуре отметили, что ранее российским следователям ничего не было известно об этом разговоре. В связи с появившейся информацией правоохранителям необходимо оценить ее важность для дела, поэтому они запросили у польских коллег аудиозапись и ее стенограмму. При этом сотрудники надзорного ведомства подчеркнули, что версия причин трагедии остается неизменной: по мнению российских следователей, самолет упал из-за ошибок пилотирования.
Важность диалога Качиньского с братом ранее отметил бывший польский судья Войчех Лончевский, который принимал участие в расследовании обстоятельств трагедии. Он заявил, что если бы разговор стал достоянием общественности, то он позволил бы иначе взглянуть на события после авиакатастрофы.
Осенью, как сообщал «Рамблер», сотрудники прокуратуры Польши потребовали от российских властей выдать им авиадиспетчеров, якобы виновных в крушении самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Инициативу прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведедв. Он уличил поляков в «агрессивной русофобской истерии».
По его мнению, активность польских правоохранителей, вызывающая ничего кроме «сожаления и возмущения», наносит удар по отношениям с Россией, которые и так находятся «на отвратительном уровне». При этом последние действия польского истеблишмента, по мнению зампреда Совбеза РФ, и вовсе опускают их "на самое дно". Медведев также подчеркнул, что ни о каком аресте или выдаче россиян иностранцам, не может идти и речи. При этом он рекомендовал руководству Польши прекратить спекуляции на тему катастрофы, поскольку они уже «набили оскомину».
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В мире , Видео
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