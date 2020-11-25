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Обама рассказал о своем отношении к Медведеву 

Павел Тиунов 1 час назад
Обама рассказал о своем отношении к Медведеву
Фото: Reuters
У бывшего президента России Дмитрий Медведев был свой взгляд на внешнюю политику, хотя публично он транслировал курс Кремля, заявил в своих мемуарах экс-президент США Барак Обама. Он отметил, что с российским политиком у него было много общего, сообщает издание «Украина.ру».
Свои мемуары Обама назвал «Земля Обетованная». В них он вспомнил, как в первый раз встретился с Дмитрием Медведевым в 2008 году. Поводом для диалога послужила миротворческая миссия российских вооруженных сил в Южной Осетии. По словам американского экс-лидера, глава РФ на тот момент обвинил Тбилиси в инициировании конфликта и назвал российских солдат «освободителями». При этом Обама допускает, что эти слова в уста Медведева вложил Кремль, а сам он придерживался иной позиции.

«Он как будто пытался показать мне, что и сам не верит ни одному своему слову», — написал бывший президент.

Обама также вспомнил, как Медведев предложил Вашингтону использовать российское воздушное пространство для переброски вооруженных сил США в Афганистан. Компромисс с бывшим президентом РФ можно было также найти по вопросу иранской ядерной программы, говорится в книге.
Дмитрий Медведев поражал американцев своими вкусами: он предпочитал тяжелый рок, модные костюмы европейского кроя, а также сильно интересовался положением Кремниевой долиной, добавил Обама.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в своих мемуарах бывший глава США назвал президента России Владимира Путина «уличным боссом», а РФ — «региональной державой».
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