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Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы

РИА Новостииещё 1
2 часа назад
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ незаконные приказы.
Пашиняна обвинили в приказе "ловить сатану"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Никол Пашинян отдавал публично многочисленные незаконные приказы, в том числе Службе национальной безопасности", - сказал Ванецян.
По его словам, в частности, премьер поручил директору СНБ проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься угрозами национальной безопасности.
"Или он поручил ловить сатану. Потом через принадлежащую его семье газету в СНБ направили запрос, уточняя, выполнено ли поручение премьера, поймали ли сатану. То есть он унижает органы госуправления, принижает их роль, он до основания разрушил систему государственного управления, поэтому сейчас в Армении не могут заниматься пленными и без вести пропавшими, так как нет государственной системы, они не знают, как заниматься этим", - сказал Ванецян.
По его словам, он избегал выполнять незаконные приказы и ограждал систему от этого.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В мире,Война, Карабах,
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