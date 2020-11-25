Трамп готовит последнюю подлянку для России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал РИА Новости. В списке – ограничения против Минобороны, предприятия «оборонки», Росатом, Роскосмос и другие.

В сообщении говорится, что информация об антироссийских санкциях содержится в пакете ограничений, направленных против 89 китайских компаний, занятых в военном производстве, которые однако сотрудничают с российскими предприятиями.

Журналисты отмечают, что американские политики сформировали пока только «черновой вариант» документа. В перечень ограничений вошли санкции против Министерства обороны РФ, против 28 предприятий из авиационной, космической, атомной сфер, а также организаций, занимающихся приборо- и двигателестроением, и нескольких научных центров.

В документе есть некий ФГУП, связанный с администрацией Кремля, предприятия «Росатома» и «Роскосмоса»: в первом случае речь идет об институтах участвующих в создании перспективных вооружений, во втором – о разработчиках производителях ракетно-космической техники. Ограничениям планируется подвергнуть также около 10 «гражданских» предприятий из авиастроительной отрасли.