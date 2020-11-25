«Пук в холодильнике»: в РФ ответили на «ракетный сюрприз» 

Американо-румынские учения в Черном море, которые окрестили «ракетным сюрпризом в Крыму », — «пук в холодильнике», заявил «Царьграду» военный аналитик Виктор Баранец . Без шуток эксперт отметил, что подобная активность — предвестник реальной войны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в рамках военных учений США и Румынии с военной базы в Германии в Черное море были переброшены две мобильные ракетные системы M142 High Mobility Artillery Rocket. Военнослужащие отстрелялись из установок и через несколько часов убыли обратно на территорию расположения. Журналисты назвали прошедшие маневры «ракетным сюрпризом для русских в Крыму» и «явным посланием для Москвы». Известно, что стрельбы прошли 19 ноября.

Военный аналитик Виктор Баранец, комментируя ситуацию, назвал учения «американсуим пуком в холодильнике». При этом он признал, что стрельбы у российских границ — это месседж России.

«Это всё очень мелкодушно, очень типично, по-антироссийски», — подчеркнул он.

Баранец подчеркнул, что в последнее время ситуация у грантц РФ накаляется с каждым днем. В пример он поставил «суету» на Дальнем Востоке, где 23 ноября в залив Петра Великого «вторгся» американский эсминец. Всё это, по мнению эксперта, говорит о том, что Запад отрабатывает удары по России.

«Это всё может перерасти в реальную войну», — резюмировал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители чешской разведки констатировали, что от начала Третьей мировой войны мир отделяет «опрометчивый приказ» или «ошибочные инструкции». По их мнению, мировые державы слишком злоупотребляют современными технологиями, с помощью которых могут быть спровоцированы первые боестолкновения.