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Обзор иноСМИ: "Российский козырь потряс мир"

Мария Иванова
1 час назад

Сколько Россия заплатила за Крым

Научный сотрудник Карлова университета Александр Морозов рассказал, что прямые потери России от западных санкций за 2014-2018 годы оцениваются в 50-120 миллиардов долларов, а за Крым страна заплатила около ста миллиардов за пять лет. В своем материале для DELFI Морозов назвал главным последствием не прямые потери, а усилившийся «режим изоляции».
По мнению эксперта, санкции приводят к долгосрочным негативным последствиям - сокращению прямых инвестиций, выводу капиталов из страны, технологическому отставанию (из-за отсутствия сотрудничества с зарубежными компаниями). «У российской экономики легкая пневмония, санкции - это ковид. И одна политическая ошибка, усиливающая экономическую «пневмонию», резко повышает перспективу обрушения организма», - предупредил Морозов.

Победа Байдена: Путин обошелся без шампанского

Автор Svenska Dagbladet Ян Блумгрен заявил, что в 2016 году после победы на выборах президента США Дональда Трампа «в Кремле подняли бокалы с шампанским». В этом году, по мнению Блумгрена, шампанское наготове никто не держал: и Трамп, и Джо Байден рассматривались Москвой как плохие варианты.
По версии автора, президент России Владимир Путин считает Трампа предателем: обещания о сближении с Москвой так и не были выполнены. А с Байденом у Путина может начаться «прямая конфронтация». Не так давно Байден назвал Россию «главным врагом» и заявил, что «Трамп был подарком Путину».

"Российский козырь потряс мир"

В блоге на китайской платформе Baijiahao рассказали, как Россия в критический для США момент внезапно объявила о первом полете стратегического бомбардировщика нового поколения - Ту-160М2. Автор блога считает, что эта новость «потрясла мир».
В материале отмечается, что это первый случай после распада СССР, когда Россия самостоятельно модернизировала бомбардировщик Ту-160, «вырвавшись из украинской цепи поставок». Это означает серьезное усиление российской стратегической авиации. Ожидается, что 50 самолетов такого же типа пополнят состав российских вооруженных сил в будущем. Новый самолет летает на сверхзвуковой скорости и обходит систему ПВО.

В Шотландии принял закон о бесплатных прокладках

Шотландия первой в мире дала женщинам право на получение бесплатных прокладок и тампонов. Как сообщает Mirror, шотландский парламент единогласно принял закон, вводящий право на свободный доступ к предметам женской личной гигиены в общественных зданиях.
Роуз Колдуэлл, исполнительный директор благотворительной организации Plan International UK объяснила, что благодаря новому закону ни одна женщина в Шотландии не будет иметь проблем с приобретением средств для менструации. Она отметила, что потребность в этой мере сейчас велика как никогда: шотландские домохозяйства столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за коронавирусных ограничений.

Загадочная братская могила найдена в Нидерландах

Братская могила с двадцатью «возможно средневековыми» скелетами была найдена в Вианене рабочими, раскапывавшими ров. Как сообщает Daily Mail, большинство останков принадлежит мужчинам в возрасте от 15 до 30 лет, жившим в период между поздним средневековьем и 18 веком.
Находка была сделана недалеко от замка Батештайн. Это заставляет археологов полагать, что в этом районе может скрываться еще больше скелетов. Ученые ожидали найти в захоронении пуговицы и украшения, но среди останков обнаружились только старые гвозди: возможно, речь идет о странной массовой расправе, жертв которой захоронили без одежды.
В мире,Видео,Александр Морозов,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Республика Крым,Россия,
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