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В Нью-Йорке синагогу оштрафовали за свадьбу с несколькими тысячами гостей 

РИА Новости 32 минуты назад
Синагогу в Нью-Йорке оштрафуют за тайную свадьбу
Фото: РИА Новости
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти оштрафуют хасидскую синагогу, где проводилась свадьба, на которой в нарушение ограничений из-за коронавируса присутствовали несколько тысяч человек, сообщает телеканал NY1.

"Судя по всему, принимались усилия, чтобы это скрыть, это абсолютно неприемлемо. Этому месту немедленно будут выданы извещения на 15 тысяч долларов, могут быть и дополнительные последствия", — сказал мэр в эфире телеканала.

Как сообщают СМИ, несколько тысяч человек присутствовали на свадьбе, организованной общиной сатмарских хасидов в бруклинском Уильямсбурге 8 ноября. По словам мэра, точных данных о числе гостей у властей нет, но свадьба "была слишком большой". В октябре власти Нью-Йорка из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в некоторых кварталах Бруклина и Квинса, где проживает много ортодоксальных евреев, дополнительные ограничения. Они касались, в частности, работы компаний и вместимости в местах отправления культа.
Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
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