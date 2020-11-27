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Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным 

РИА Новости и ещё 7 42 минуты назад
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.

"Дважды за последний час беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе", — написал Пашинян в Facebook.

По его словам, такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. "Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", — отметил премьер.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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В мире , Видео , Политика , Азербайджан , Армения , Ереван
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