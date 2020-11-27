"Дважды за последний час беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе", — написал Пашинян в Facebook.

По его словам, такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. "Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", — отметил премьер.