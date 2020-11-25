«Езжай во Львов»: в Одессе устроили скандал из-за языка

Пассажиры трамвая в Одессе поругались из-за того, на каком языке – русском или украинском – необходимо общаться. Видеозапись инцидента опубликовал «Лайф».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, видео было размещено в соцсетях. В ролике пожилая женщина в маске громко возмущается и желает смерти своей оппонентке, говорящей по-русски.

«Я не хочу разговаривать на украинском», - говорит одна из женщин.

«Не хочешь? Тогда сдохнешь, ***, до вечера», - отвечает ей вторая, используя нецензурное слово.

В итоге в диалог вмешался мужчина, назвавший себя сотрудником полиции.

«В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!» – пригрозил он.

Перепалка вызвала возмущение и других пассажиров трамвая, предложивших даже «выкинуть отсюда» зачинщицу. Чем в итоге закончилось дело, в ролике не сообщается.

«Рамблер» писал, что ранее стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич решила отказывать в помощи пациентам, которые заговорят с ней на русском языке. Она отметила, что при общении с русскоговорящими пациентами намерена делать вид, что не понимает язык. При этом медик предположила, что некоторые больные перейдут «на мову», а некоторые пойдут искать другого доктора.