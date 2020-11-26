Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала в случае прихода к власти в Белоруссии аннулировать все договоренности и сделки республики, заключенные главой государства Александром Лукашенко после выборов 9 августа.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — приводятся слова Тихановской в ее Telegram-канале.

Она отметила, что это будет относиться и к договоренностям с Россией.

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга», — отметила она.

Светлана Тихановская — жена арестованного белорусского блогера Сергея Тихановского. Изначально блогер сам планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали, после чего Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании, Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции. После выборов Тихановская уехала в Литву. Литовский парламент принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «избранным лидером» белорусского народа.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста, которые продолжаются по сей день.