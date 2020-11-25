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Здоровый 19-летний спортсмен заболел COVID-19 и умер через неделю 

Lenta.ru 30 минут назад
Молодой спортсмен заболел COVID-19 и умер
Фото: страница Cameron Wellington в Facebook
19-летний спортсмен из английского города Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс, заболел COVID-19 и умер вскоре после постановки диагноза. Об этом сообщает Birmingham Mail.
По словам родителей, Кэмерон Веллингтон (Cameron Wellington) был здоровым молодым человеком и не страдал от хронических заболеваний. 10 ноября у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Состояние юноши ухудшалось, хотя сам он отказывался это признавать.

«Кэмерон уверял, что с ним все хорошо, но я чувствовала, что что-то не так. Он становился все бледнее и бледнее», — рассказывает мать рестлера.

18 ноября его госпитализировали из-за проблем с дыханием. Врачи не ожидали, что пациент не проживет и часа. Веллингтону сделали операцию на легких и перевели в другую больницу. 19 ноября ему сделали операцию на сердце, вскоре после которой юноша скончался.

«Вся эта ситуация стала шоком для нас. У Кэмерона был лишний вес, но он был спортивным и здоровым», — призналась убитая горем мать.

Она призвала всех соотечественников относится к COVID-19 серьезнее и беречь себя.
Ранее сообщалось, что в английском городе Гримсби 89-летний пациент с COVID-19 умер через несколько часов после того, как сказал родным, что ему «не так уж плохо». Его родственники не знают, как организовать похороны, так как большинство из них вынуждены соблюдать карантин.
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